Tellijale

Töötades Viljandi kesklinnas on üks põhilisi päeva jooksul lahendatavaid muresid see, kuhu sööma minna. Kahjuks ei õigusta päevapraadide juures olevad paar lihakildu enamasti oma hinda ega asjaolu, et need on kellegi elu hinnaga sinna taldrikule jõudnud.