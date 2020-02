Politsei- ja piirivalveameti iseteenindus sai möödunud nädalal 100 000. dokumenditaotluse

Kõige aktiivsemalt kasutavad iseteenindust noorepoolsed Tallinna ja Harjumaa elanikud. "100 000. taotlus saabus iseteenindusse neljapäeval ja kokku on rohkem kui kahe ja poole tegutsemisaasta jooksul seda võimalust kasutanud 100 279 inimest," ütles ameti identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija ja iseteeninduse looja Marit Abram.

Tema sõnul on keskmine iseteeninduse kasutaja 29-aastane Eesti kodanik. Üle neljandiku kasutajaist on aga lapsevanemad, kes taotlevad dokumenti alla 15-aastasele lapsele ja kolmandik dokumenti taotlevatest inimestest olid vanuses 30–44 aastat. Suurim osa, 60 protsenti iseteeninduses taotluse esitanud klientidest elavad Tallinnas ja Harjumaal, 15 protsenti Tartumaal ja 4 protsenti Pärnumaal. Välisriigi on oma elukohaks märkinud 4 protsenti iseteeninduses taotluse esitanutest ja ligikaudu pooled neist elavad Soomes.