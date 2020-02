Kultuuriakadeemia kutsub gümnasiste tutvuma etenduskunstidega

Viljandi kultuuriakadeemia kodulehel on kirjas, et 27.-28. veebruaril peetav kahepäevane kursus on mõeldud 10. ja 11. klassi õpilastele, kel on huvi akadeemiasse sisse astumise vastu.

Kursus toimub Viljandi avatud uste päeva raames. Täpsemalt algab selle sissejuhatus kell 14 akadeemia mustas saalis. Kodulehel on välja toodud, et osalejad töötavad koos etenduskunstide osakonna õppejõududega - ettevalmistuse ajal saab küsida küsimusi ja tutvuda kooliga. Eelõppe kursus on justkui miniatuurne lavastuse loomise protsess: see algab idee formuleerimisest, seejärel töötatakse erialade kaupa erinevate lavastusosade kallal ning lõpuks pannakse need osad kokku, et luua lühike improvisatsiooniline lavastus. Ühtlasi peegeldab see protsess etenduskunstide osakonnas toimuvat.