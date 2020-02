Esmaspäevaks lubatakse tormi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm ja sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul sisemaal 8-13, puhanguti 17–20, hommikul kuni 22 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuule kiirus 13–18, puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Sooja on 4–7 kraadi.