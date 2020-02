Viljandi noortekeskus võitleb koos Sillamäe noortega kiusamise vastu

Tarti sõnul on projekti eesmärgiks anda osalejatele uusi teadmisi selle kohta, mis on kiusamine, kuidas seda ära tunda ning soodustada üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist. Samuti saab võrrelda ja arutada, kuidas mõistetakse kiusamist vene ja eesti kogukondades, kas selles on erinevusi ja sarnasusi ning kas vene ja eesti noored on võrdselt teavitatud kiusamisega seotud probleemidest, võimalikest lahendustest ja programmidest. „Sillamäel on plaanis ette võtta sotsiaalseid eksperimente, mida saaks teha koolis ja linnas. Näiteks ühes eelmises projektis pakkusid noored tänaval inimestele kallistusi ja kinkisid naeratustega kaarte,“ märkis Tart.