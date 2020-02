Tänavu saab esimest korda tulumaksutagastuse annetada

Mittetulundusühingu Loomade Varjupaigad kodulehel on kirjas, et tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri on riigi antud usalduskrediit ehk kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Samuti näitab see, et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile.