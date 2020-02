Tudengite teatripäevadel võis näha nii akrobaate kui improvisatsiooniteatrit

Festivalil annavad osalejatele tagasisidet kolm tarka. Kollom ütles, et neile meeldib, et festivalil pole võistlusmomenti, kuid samas on vaja harrastusteatritele anda ka nõu. Sel aastal on tarkadeks lavastaja Ringo Ramul, näitleja Madis Milling ja dramaturg Ott Kilusk. «See on selline äge trio, kes vaatab etendused ära ning nad annavad siis teada, mis oli hästi ja mida saaks veel paremaks teha,» ütles Kollom.

Festivali on sajaprotsendiliselt korraldanud akadeemia tudengid. Peamiselt on korraldustiimis kultuurikorralduse õppurid, kuid sellel on veel ka tehniline meeskond heli- ja valguskujunduse õppijatest.

Igal aastal pannakse Kollomi sõnul festivali jaoks kokku uus korraldusmeeskond. «Seega varieerub festival igal aastal, aga see on samas ka äge, sest siis saab minna ja kogeda ootamatusi.»