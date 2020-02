Tellijale

Kunstlund on vaja, et teha Otepääle Euroopa laskesuusatamise meistrivõistluste tarbeks 800 meetri pikkune suusarada. Praegu on seal kunstlumega kaetud vaid 2,2 kilomeetrit, kuid rahvusvaheline laskesuusaliit nõuab vähemalt kolme kilomeetri pikkust ringi, vastasel korral jäävad võistlused ära.