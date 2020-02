Tellijale

No ikka väga suure üllatusena. See algas nii, et sain ühel päeval meili: kas te olete ikka sinna kultuurkapitali preemiate jagamisele tulemas oma prouaga. Mõtlesin, et no mis jama see on … Abikaasa naeris, et ju siis on vaja sinna kohatäiteks inimesi. Läheb tund aega mööda, tuleb teine meil, kus on kirjas, et olen saanud elutöö preemia. Esimene mõte oli, et tudengid teevad minu kulul nalja. Igaks juhuks helistasin seal antud numbrile – selgus, et ei olegi nali!