Kliiniku omanik Ene Suigusaar rääkis, et kolimise peapõhjus on ruumipuudus ja Maramaa kliinikus plaanitakse tööd alustada 1. aprillist. «Kolimise aja proovisime sättida niimoodi, et me teeremondiga kimpu ei jääks, sest muidu on asjade vedamine natuke raskendatud,» lisas Suigusaar, viidates sellele, et kevadel algab Vabaduse platsi ja selleäärsete tänavate suur ümberehitus.