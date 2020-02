Tarmo Arak – sportlasehingega päästja ja kogukonna aktivist

Holstre-Polli vabaajakeskuse juhatajat Tarmo Arakut võib nimetada Viljandimaa suusatajate päeva päästjaks. Et lumi on sel talvel muutunud haruldaseks loodusnähtuseks, pole suur hulk talispordisõpru oma varustust välja võtnudki ning mõni, kes on seda teinud, on selle lootuse kaotanuna juba kokku pakkinud. Eelmise nädala lõpus said aga vähemalt kohalikud tervisesportlased rõõmu tunda Holstre-Polli poolekilomeetrisest suusarajast, sest Tarmo Arak oli keskuses mitu päeva kunstlund valmistanud.