Tellijale

Esimese asjana tahaksin öelda mõne sõna praeguse linnapea Timpsoni-poisi kaitseks. Lausa piinlik on olnud kuulata seda ilkumist, mis tema ametiauto ja selle hankimise kallal on käinud. Samas pean nentima, et pikkade aastakümnetega pole midagi muutunud.