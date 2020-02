Tsirkus balleti ja klassikalise muusikaga? Miks mitte

Soome rahvusooperis 2016. aastal vormi saanud CircOpera ja hiljuti ainult 15 korraks tagasi publiku ette toodud lavastus on eriline kooslus ooperist, balletist ja tsirkusest. Nagu juba nimest on aru saada, on laval tsirkuseetendus, kus iga etteaste on lavastatud koos klassikalise muusika pärlitega.