Kui päevas jääb tunde väheks. Tenniseplatsil kasvanud Saara Orav: Viljandi on treenimiseks perfektne

Tellijale

«Nonii!» ütles ta, libistades end peaaegu spagaati. «Mul ei ole õieti häält – neli päeva kaasaelamist on oma töö teinud,» vabandas ta kähedal häälel. Muidugi: eelmisel nädalal lõppes pealinnas «Fed Cupi» turniir, millel temagi Eesti koondise koosseisus kaasa tegi.

Vaatasin selle peale kella: see oligi kaheksa. Ja arvestades, et see õhtu oli Saara Oraval sel nädalal kohtumiseks ainus vaba aeg, tundsin kerget süümepiina. «Ega mul tõesti naljalt vaba aega ole. Ja kui ongi nädalas üks trennita päev, kasutan seda mitte millegi tegemiseks: lihtsalt puhkan kodus,» rääkis ta.