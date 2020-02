Päeva pilt. Rohetav suusarada

Viljandi fotograaf Taavi Purtsak on tabanud vahva droonifoto Holstre-Polli vabaajakeskuse kunstlumega kaetud ligi poole kilomeetri pikkusest suusarajast.

Pisut pikem kui 400 meetri pikkune rada valmis Holstre-Polli eelmise nädala lõpul. Kümmekond päeva saabunud külmakraadid andsid Holstre-Polli vabaajakeskuse juhatajale Tarmo Arakule võimaluse toota paaril ööl kunstlund ning seda sai kokku just sedavõrd palju, et katta suusastaadioni ring. Arvatavalt võib see vastu pidada märtsi teise pooleni.