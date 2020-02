Algas konkurss kultuuriakadeemia uue juhi leidmiseks

Viljandi kultuuriakadeemia kodulehel olevas kuulutuses on kirjas, et akadeemia juhiks oodatakse kandideerima kogemusega juhte, kes soovivad mitmekülgset õppe- ja loometööd pakkuva organisatsiooni juhtimise ning arendamise kaudu anda panuse haridus- ja kultuuriellu.

Muu hulgas on kuulutuses kirjas, et sobiv kandidaat on doktorikraadi või sellega võrdsustatud teaduskraadiga, on õppe- ja teadustöö kogemusega ning loomulikult heade juhtimisoskustega. Viimase punktina on välja toodud, et uus juht oskab hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas.