Rüki galeriis saab näha hüljest ja sombust sügispäeva

Galerist Triinu Jürmann selgitas, et nende kahe töö paigutamine ühisesse ruumi tekitab kummalise koosmõju. "See on üks lugu ühest hülgest ja ühest sombusest sügispäevast. Hülgest, kes leidis oma otsa kalameeste võrgus. Ja lugu sellest, kuidas inimesed ennast looduse krooniks armastavad kutsuda," rääkis ta.

Jürmann selgitas, et "Lühike lugu" valmis Eesti kaasaegse kunsti muusemi näituse "Kui ütled, et kuulume valgusesse, kuulume äikesesse" jaoks ning käsitleb looma ja inimese vahelist suhet, kusjuures peenekoeline jutustus paljastab ehmatavalt ebavõrdse võimuvahekorra. "Looma osaks on siin surm, inimest esindab aga rõivas, millega kunstnik viitab vormi mõjujõule ning valikule toetada pigem süsteemi kui mõelda, mis hingele parem on. Läbipaistvus viitab keisri uutele rõivastele, kus suure vaatemängu lõpuks selgub, et tegu on pettusega," rääkis ta.

"Taevas" on Tallinna kunstihoone galeriis tehtud näituseks "Õed" valminud teos, mida luues lähtus kunstnik akvarellidega taevamaalimisest, tükk tüki haaval, alustades sombustest pilvedest ja lisades sinna lõpuks ka natuke päikest.

Edith Karlson on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala. Ta on teinud isikunäitusi alates 2006. aastast Tallinnas, Tartus, Budapestis, Berliinis, Londonis, Leipzigis ja Vilniuses. Samuti on ta osa võtnud grupinäitustest Eestis ja mujal riikides. Teda on autasustatud 2006. aastal kunstiakadeemia noore kunstniku preemiaga ja Köler Prize’i publikupreemiaga 2015. aastal. 2020. aastal pälvis ta Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2019. aasta näitustel silmapaistvate installatsioonide ja objektidega esinemise eest.