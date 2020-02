Viljandi esitas regionaalmaasika kandidaatideks Cleveroni akadeemia ja rahvakultuuri keskuse

Viljandi linnavalitsuse saadetud pressiteates on kirjas, et linnapea Madis Timpsoni sõnul esitati need kaks kandidaati sellepärast, et nad on viimase aasta jooksul Viljandile ja kogu piirkonnale uut väärtust andnud. "Viljandis leiaks sobivaid kandidaate palju, kuid just nemad on viimasel aastal uudsuse ja piirkonna arengu võimendamisega silma paistnud. Me ei leia Eestist palju selliseid ettevõtteid, kes oleksid valmis oma kulu ja kirjadega noori koolitama ja sellega kogu piirkonna arengule kaasa aitama. Rahvakultuuri keskuse nimetamisega soovime tegelikult tunnustada riigiasutuste pealinnast väljatoomist laiemalt. See on väga oluline algatus," ütles linnapea.