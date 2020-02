12. veebruaril otsustas kohus tunnistada kehtetuks Viljandi vallavolikogu otsuse sulgeda Leie põhikool ning liita sealsed põhikooliõpilased Kalmetu kooliga. Leie põhikoolis õpib 26 õpilast ning näiteks esimeses ja neljandas klassis ei ole praegu ainsatki last. Selle teadmise valguses on raske olla seisukohal, et kooli sulgemine oleks kuidagi majanduslikult põhjendamatu või alusetu. Tibatillukeste koolide ülalpidamine läheb omavalitsustele lihtsalt liiga kulukaks ning kärped on vajalikud. See on maa- ja väikeasulate koolide paratamatus, mis ei puuduta kaugeltki ainult Leie kooli tulevikku, vaid paljusid koole üle Viljandimaa ja Eesti.