Karksi-Nuia ainus perearst võtab patsiente ajutiselt vastu hoone teisel korrusel. Esimese korruse uueks ehitamine on nüüd sealmaal, et üsna pea võib perearstikabinet trepist alla kolida.

Karksi-Nuias on ehitajatel teha veel mõned viimased viimistlustööd ning siis võib perearstikeskuse ehituse lõppenuks kuulutada. Keskuses on esialgu vaid üks perearst, sest teist pole terviseamet leidnud ning praegu teda ei otsitagi.

Kokku kulus 340 000 eurot, et remontida Karksi-Nuias endised perearstide ruumid ning muuta need kõikidele nõuetele vastavaks perearstikeskuseks. Ruumi on seal kahele praksisele ehk kahele perearstile.