Politsei tabas vargustes kahtlustatavad mehed

Vargused Lõuna-Eesti kuues maakonnas hakkasid sagenema mullu sügisel, kui politseile laekus järjepanu hulgaliselt teateid erinevate tööriistade, autovaruosade, rehvide ja kütusevargustest. „Septembrikuust sagenema hakanud rünnakute all olid üle kogu Lõuna-Eesti paiknenud autoremonditöökojad ja –lammutused,“ selgitas Kagu jaoskonna juhtivuurija Signe Saarepuu. Ta lisas, et kuriteoteadete laekudes asusid politseiuurijad kurjategijaid välja selgitama ning suuresti ilmes igal sündmuspaigal, et kurjategijate käekiri on kõikjal üsna sarnane.

Viljandimaale jõudsid kaks meest esialgse kahtlustuse kohaselt üsna selle aasta alguses ning panid toime ühe varguse.

Juhtivuurija selgitas, et enamasti oli erinevatesse hoonetesse sisenetud kas ukse, akna või suisa seinte lõhkumise teel ning valdavalt viidi neist paigust kaasa erinevaid tööriistu, autode varuosi, diiselkütust aga ka näiteks üks keevitusaparaat ning rehve. „Nende varguste asjaolusid selgitades ning järjepideva politseitöö käigus jõudsime üsna pea tõdemusini, et üle kogu prefektuuri teeninduspiirkonna toime pandud sarnase käekirjaga varguste taga on ühed ja samad isikud“, tõdes Saarepuu.

Ta sõnas, et konkreetsete kahtlustatavateni jõudmisel oli suur abi rünnaku alla sattunud ettevõtete territooriumidele paigutatud turvakaameratest, mille salvestistelt uurimiseks väga olulist infot saime.

„Aktiivne ja järjepidev uurimine kulmineerus 11. veebruaril, mil politseinikud pidasid varahommikul Põlvamaal kinni 34-aastase ning Tartumaal viibinud 48-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada vähemalt 15 varguse episoodis, millega põhjustasid üle Lõuna-Eesti paiknevatele kannatanutele vähemalt 15 000 euro väärtuses varalist kahju,“ loetles juhtivuurija ning lisas, et mõlemad mehed on politseile varasemast tuttavad ning erinevate kuritegude eest korduvalt ka karistatud.

Juhtivuurija lisas, et läbiotsimiste käigus õnnestus kohe kurjategijate valdusest kätte saada mõned varastatud esemed, teiste esemete asukoht on veel selgitamisel. „Kuivõrd taoliste kurjategijate eesmärk on tavaliselt varastatu kiire edasi müümine, tasub meelde tuletada, et kui kellelegi pakutakse kas siis tänaval või mõnes müügiportaalis kahtlase päritoluga ning turuhinnast oluliselt odavamalt erinevaid esemeid müügiks, tuleks sellest tehingust resoluutselt loobuda ning info kahtlasest müügimehest politseile anda. Üheltpoolt saab nii olla abiks kurjategijate tabamisel ning teisalt ei soodustata nõudlusega kuritegevuse jätkumist,“ rõhutas Saarepuu.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva sõnul taotles prokuratuur meeste vahistamist ja Tartu Maakohtu loal võeti kuritegudes kahtlustatavad kaheks kuuks vahi alla. „Kuivõrd mõlemad mehed on eelnevalt kriminaalkorras karistatud, varasemad karistused ei ole neid suunanud õiguskuulekale käitumisele ja võttes arvesse neile etteheidetavate kuritegude rohkust ning raskust, tuleb neil järgnevad kuud veeta kinnipidamisasutuses,“ sõnas Liiva.