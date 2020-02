Rohkem ringe, vähem taskuid

ALUSTUSEKS AGA mõni sõna ringristmikest.

Juhtusin aasta lõpus ületama jalakäijana Hariduse, Vana-Vaksali ja Vaksali tänava ristmikku. Oli päevane aeg ja Ugalas oli lõppenud üritus. Inimesed olid teatrist lahkumas ja osa neist just eelnimetatud ristmiku kaudu. Ja mida ma nägin? Peaaegu kõik, kes tulid autoga mööda Vana-Vaksali tänavat, sööstsid ühe hooga välja Vaksali tänavale, hoolimata sellest, et seal on lausa kaks märki, mis kohustavad hoogu vähendama. Esiteks on seal märk «Peatu ja anna teed» ning siis märk «Anna teed». Et ristuvad kaks samaliigilist teed (Hariduse ja Vana-Vaksali tänav), kehtib seal parema käe reegel ehk siis Hariduse tänavalt tulevad autod peab kõigepealt välja laskma. Mis aga sündis? Umbes iga kümnes auto peatus viivuks, ja jätkas siis sõitu, teised sõitsid südamerahus peatumata edasi. Need, kes üritasid Hariduse tänavalt vasakule keerata, ei pääsenud üldse sõitu jätkama. Küüniliselt tahaks ära märkida sellegi, et mida suurem ja võimsam auto, seda kiiremini sõideti otse peateele välja.

Siis jõudis ristmikule õppeauto. «Huvitav, mis nüüd saab?» mõtlesin, sest liikluseeskiri annab talle eesõiguse välja sõita. Küllap oli aga sõiduõpetaja lause õpilasele enam-vähem niisugune: «Vaata, need inimesed ei tea liikluseeskirjast midagi ja iga hinna eest ei ole mõtet oma eesõigust tõestama hakata. ­Ootame ja lähme siis.» Mis jälje jättis see õpilasele, võib vaid oletada. Tõenäoliselt ei olnud see olukord erandlik.

Teine tendents on, et paljud kasutavad Vana-Vaksali tänavat teistest ette jõudmiseks. Alles paar päeva tagasi olin tunnistajaks, kuidas kaubikujuht, nähes enda ees nelja autot, võttis Ugala ringil suuna Vana-Vaksali tänavale, lisas kiirust ja lendas nagu püssikuul Vaksali tänavale välja, olles sellega saanud minimaalse võidu teiste liiklejate ees.

Korrektselt ei suudeta liigelda ka linnasüdames Tallinna, Vaksali ja Kauba tänava ning Tasuja puiestee ristmikul. Lisarajale või otse Tasuja puiesteele või Kauba tänavale sõitmiseks oma sõidukorda ei oodata, nii et aeg-ajalt on tagant tuleval suuremal autol või bussil möödapääsemisega raskusi. Õnneks saavad mõlemad ristmikud suvel ringikujulise lahenduse. Seega, rohkem ringe nõuavad meie endi liiklejad, sest liikluskultuur on tõepoolest alla käinud ja osa inimesi lihtsalt ei oska liigelda. Või ei taha.

Ringliiklusega ristmikul on kõik üheselt mõistetav ja tunduvalt lihtsam. Ei pea erinevaid ristmiku ületamise võimalusi ja märkide tähendusi meeles pidama. Ainus probleem on seal suunatule näitamine, selle targa vahendi õige kasutamine kiirendaks ristmiku läbilaskevõimet. Tundub aga, et enamikul autodel on suunatulekang lisavarustuses ja seda ei suudeta osta.

HEAKENE KÜLL, suurenev ringivajadus on sellega selge. Aga no milleks vähem bussitaskuid?