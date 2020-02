Muuseum teeb sõpradele soodustust

Armastusele ja sõprusele pühendatud päeval, 14. veebruaril on muuseumis võimalik südameid otsida sõbrahinnaga: kahele sõbrale kehtib sissepääs ühe pileti hinnaga. Juhul, kui üks sõpradest on sooduspileti saaja, tasutakse kahe peale täispileti hind, 4 eurot. Püsinäitusele lisaks saab vaadata näitust "Viljandi motiiv", mis tutvustab Viljandist pärit, siin elanud ja tellimustöid täitnud kunstnike loomingut muuseumi kunstikogus. Uks on avatud kella 10–17.