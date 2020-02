Viljandi Männimäe lasteaed on pärast remonti energiakuludelt kokku hoidnud.

Nagu ütles teate edastanud Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, selgus lasteaia energiaauditist, et renoveerimistöödele eelnenud ajaga võrreldes säästis linn eelmise aasta energiakuludelt 27 382 eurot. Sealjuures jäi õhku paiskamata 144,9 tonni süsinikdioksiidi, soojusenergiat kulus vähem 398,9 megavatt-tundi ja elektrienergiat 19,2 megavatt-tundi.

Konovalov täpsustas, et 2019. aasta andmeid on kõrvutatud kolme aasta energiakulude keskmisega ning võrdluseks olid aastad 2013, 2014 ja 2015. Arvestatud on kütte- ja elektrikulu.