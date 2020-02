Suur folgipidu kaotab tänavu pärimeetri ja jõuab kesklinna välja

Tellijale

Festivali programmipealik Tarmo Noormaa rääkis, et kui viimastel aastatel on festivali ala piiratud pärimeetriga, kuhu sisenemiseks pidid kõik peale festivali passide ja kontserdipiletite omanike lunastama pileti, siis tänavu pärimeetrit ei tule.

Avastamist jagub

«Me ei saa kasutada Vabaduse platsi ja mõisaparki ning seal paiknevaid läbipääse, rahvas ei saa festivalile tulla ka Tallinna maantee poolt, nii et festivali sissepääsu me ei saa sinna teha,» selgitas Tarmo Noormaa. «Meil on plaan rohkem kasutada Lossi tänavat ning neid esinemiskohti, mida sinna äärde saaks ehitada, näiteks muuseumi hoovi, Arkaadia aeda ning erinevaid parke.»