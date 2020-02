Kestlikust arengust, armastusega

Eestis on viimastel aastatel üha teravamaks muutunud metsadebatt. Näiteid eriarvamuste kohta on ka meedias avaldatud argumenteeritud artiklite kujul hulgi. Kõigil tundub arvudes õigus olevat. Ometi jõutakse järeldustes vastupidiste seisukohtadeni sõltuvalt sellest, kes on arvud valinud ja kes on arvude tõlgendaja. Tahaksin seda veelahet analüüsida just tunnete kontekstis, selles, mis on arvude tõlgendaja sees, sest ilmselt on paljud meist tähele pannud, et üks arv võib saada väga erinevaid värvinguid.

PRAEGUNE majanduslik-ökoloogiline-sotsiaalne kriis, mida maailmas näeme, on eelkõige väärtuste ja moraali kriis. Seda on välja toonud teadlased ja mõtlejad nii Eestist kui kaugemalt. Seetõttu on aeg rääkida majanduses ja teaduses peale arvude märksa rohkem eesmärkidest, huvidest ja … tunnetest, mis panevad meid toetuma ühtedele või teistele faktidele.

Oleme liigagi harjunud retoorikaga, et inimkonna kõige suurem eesmärk on majanduskasv ning selle teenistuses peavad olema nii inimesed kui keskkond. Kuigi ammu toonitavad vastupidist lugematud strateegilised visioonid, viimati Euroopa rohelepe, mis omakorda toetub sadade eri maade teadlaste töödele, on vanad mõtte- ja jutumustrid visad kaduma. Ometi peaksid inimkonna ja iga üksiku inimese eesmärgid olema tervis, õnn, vaimne valgustumine, maailma ja loodusega tasakaalus elamine ... Majandus peaks olema eesmärkide teenistuses.

Just seda keskkonna ja majanduse huvide äravahetamise vajadust toonitas ka Aveliina Helm ETV hiljutises saates «Suud puhtaks». Jabural kombel peame aga inimesi, kes elavad loodusega tasakaalus, sageli primitiivseks ja neid, kes kogu maailma elukeskkonda, inimeste vaimset ja füüsilist tervist kõige hullemal moel hävitavad, edukaks.

Selleks et asjad pea pealt jalgadele pöörata ja meenutada, mis on inimkonna eksisteerimise mõte, ei saa me läbi tunnetest rääkimata. Hea ja õige tunnetus on ilmselt meis kõigis sügaval sees, kutsume seda teinekord südametunnistuseks. Südametunnistuse kuulamise üks indikaatoreid on tunne. Kui hinge jääb kripeldus, halb tunne – mida me muidugi meisterlikult, vahel ka neurooside ja depressiooni hinnaga varjata suudame –, on midagi … valesti. Seetõttu ei ole ainult arvude küsimus see, kuidas otsustame elada, mis suunas tahame minna. Pigem vastupidi, arve on tänapäeva maailmas nii palju, et mõned korrektsed on ikka võimalik enda õigustamiseks leida. Seega muutuvad järjest olulisemaks just otsuste kvaliteet, väärtused ja maailmavaade. Kas huvi on vaid teenida raha millegi arvelt või on meie huvi looduse ja inimese heaolu ja tervis, tasakaalus maailm? Selle huvi lahtiharutamine võib anda kardinaalselt erinevaid tulemusi tulevikustsenaariumides.