Tarmo Põllumäe ja Piret Leskova on rajanud endale täpselt sellise kodu, nagu nad on soovinud.

Piret Leskova ja Tarmo Põllumäe on elanud koos 1991. aastast ning sama kaua on nad oma Abja-Paluoja külje all Veskimäe külas asuvat maja remontinud ja ümber ehitanud.