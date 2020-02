Tellijale

Need kolm Viljandis tegutsevat taksojuhti, kellega ajakirjanik suhtles, polnud veel vabariigi aastapäeva peale mõelnud ning nad tunnistasid, et ega nad sellest päevast ka midagi väga eripärast ­oota. Hubert Mägi, kes oma sõnul sõidab nii tavataksot kui pakub teenust Bolti vahendusel, ütles, et Viljandi väiksuse juures ei avalda presidendi vastuvõtt taksojuhtidele ilmselt kuigi suurt mõju, sest inimesed liiguvad siin rohkem jala ja ühissõidukiga.