Põhja-Sakala vallas läheb sotsiaaltransport kallimaks

Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja sõnutsi tõuseb teenuse hind, sest kulud on kerkinud.

"Teenust on arendatud, me oleme soetanud transpordivahendeid, meil on tööl inimesed, samas on tõusnud kütuse hind," selgitas Lilleoja. Ta tõi näite, et valla omahind Tartusse sõidu puhul on 72 senti kilomeetri kohta, millest klient maksis 15 senti. 1. aprillist hakkab klient maksma kilomeetri eest 5 senti rohkem ehk 20 senti.

Lilleoja tõdes, et teenuse hind on kallis, arvestades, kes on selle kasutaja. "Me teame sõitjate sissetulekuid ega tõsta rohkem teenustasu, sest see muutuks siis juba liiga suureks," lausus ta.

Sotsiaalosakonna juhataja kinnitusel kasutatakse sotsiaaltransporditeenust Põhja-Sakala vallas peaaegu iga päev. "Autod liiguvad, mõnel nädalal on vaja neli korda Tartusse sõita," ütles ta. Kõige enam sõite on vaja teha Viljandisse, Tartusse ja Põltsamaale, enamasti selleks, et arstil käia või dokumente vahetada. "Tartusse sõites on autos sageli ka rohkem kui üks inimene," sõnas Lilleoja ja lisas, et sel juhul saab kulud pooleks teha.