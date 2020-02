Cleveron tihendas peaministrite saatel koostööd Jaapaniga

Cleveron edastab, et allkirjastasid Itochuga vastastikuse mõistmise memorandumi, et suurendada kahe ettevõtte koostööd IT ja viimase miili tehnoloogia valdkonnas. "Äsja allkirjastatud kokkulepe märgib tähtsat etappi kahe ettevõtte partnerluse edendamises. Jaapan on üks maailma suuremaid ja kiiresti kasvavaid e-kaubanduse turge ja seepärast Cleveronile käesoleval aastal tähtis sihtturg," ütles Cleveroni kaasasutaja Indrek Oolup. Jaapani e-kaubanduse turg on maailmas käibe suuruselt neljandal kohal koguväärtusega ligikaudu 114 miljardit dollarit.