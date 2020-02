Murepilved lasteaiaõpetajate kohal

Lasteaiaõpetajad on inimesed, kelle hoolde usaldame oma kõige pisemad kaheksaks tunniks päevas, viieks päevaks nädalas ja rohkem kui 200 päevaks aastas, kuniks nende kooliealiseks saamiseni. Lasteaiaõpetajad on need, kes lisaks vanematele annavad lastele esimesed teadmised ja väärtused eluks. Nad on südamega oma töö juures.

RIIK ON VÕTNUD eesmärgiks võrdsustada magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu kooliõpetaja alampalgaga. Riik on näinud alates 2017. aastast ette ka üleminekutoetused eesmärgi saavutamiseks. Alates 2018. aastast on toetus püsinud sama, kuid et kooliõpetajate alampalk on olnud pidevas tõusus, on olnud omavalitsused sunnitud üha rohkem ise panustama, et tagada magistrikraadiga lasteaiaõpetajatele üldhariduskooli õpetaja alampalk.