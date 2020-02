Kui asjale nüüd pisut lihtsustatult läheneda, siis võiksid metsaomanikud ja metsast elatist teenivad inimesed moodustada mittetulundusühingu Kalamaja Kaitseks. Ühing teeks Tallinnas Kalamajas elavatele või seal kinnisvara omavatele kasuahnetele ja rahvuslikule pärandile laias kaares sülitavatele kodanikele puust ja punaseks, et tegu on miljööväärtusliku ning kultuurilooliselt üliolulise keskkonnaga, mida viimastel aastatel on totaalselt vastutustundetult ekspluateeritud.