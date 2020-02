Kadri Lepp külalisnäitleja Mirtel Pohlast: uue partneriga mängida on hästi rikastav

Tellijale

Mirtel Pohla ja Kadri Lepp, lavastus «Triller» on kaetud saladuse looriga, selle kohta on ilmunud väga vähe infot. Millest see lavastus räägib?

Mirtel Pohla: Ma mäletan, et ühes esimeses proovis ütles Taago, et selle alapealkiri võiks olla «Kirg». See on võib-olla üks märgusõna, millele mõelda.