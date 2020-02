Vaga pereisa klõbistab klahve

Meelis Poolakese on käinud läbi tulest ja veest. Praegu elab ta õnnelikku pereelu ning kasvatab kristlikus vaimus oma 11 last. Peale usu ühendab seda suurt ja sõbralikku seltskonda armastus muusika vastu. Pereisa enda suur kirg on läbi aastate olnud kõikvõimalikud süntesaatorid.