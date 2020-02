Tellijale

Peale selle, et Keila Korvpallikool on tabeli liider, on selle meeskonna liikmed juba pikalt mänginud ning surve aina areneda ja kõrgemale tõusta on korralik, nagu Paal hiljuti Sakala veergudel rääkis. «Keila on suurepärane meeskond. Nad on väga kiired. Noored ja tahtmist täis,» nentis ta reedel.