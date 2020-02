Aidas tuleb loengkontsert «Kosmosest ma leidsin kulda»

Kas kuld on tekkinud maakoore keemiliste protsesside tulemusena või on hoopis kosmilist päritolu? Mis on must auk, millest lähtuv gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse välja miski, millel on mass (ei aine ega elektromagnetkiirgus). Miks must auk ei peata Hawkingi kiirgust?