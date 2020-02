Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse eelmise aasta 29. aprillil ning on silma paistnud sellega, et on külvanud segadust ja rahvast lõhestavaid vastuolusid. Et mitte ebaõiglane olla, tuleb nentida, et see tundubki Eesti koalitsioonide üks peamisi tööülesandeid olevat, aga lihtsalt kahju, et me ei jõua kuidagi konstruktiivse ühtehoidmise ja koostööalti keskkonnani.