Alanud nädal toob soojapoolse, ent sajurohke ilma

Laupäeva öösel on Eesti kohal kõrgema rõhuga foon, olulist sadu ei tule ja tuul on nõrk. Selgineva taeva all on ilm üürikeseks kargem ja õhutemperatuur on –1 kuni –6, meretuulega veidi üle 0 kraadi. Päev on õhukese pilvekihiga, aga tänastel andmetel enne õhtut sadu ei jõua. Lõunatuul aga tõuseb tugevamaks, sest Läänemerele laieneb madalrõhkkonna serv. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.