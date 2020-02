Maakonna kolm odavaimat korterit maksavad kõik alla 10 000 euro

Karksi-Nuias Viljandi maanteel paiknevasse kortermajja saab soetada kolmetoalise kodu kõigest 4000 euro eest. Et ruutmeetreid on ühtekokku 50 ruutmeetri jagu, tuleb ühe ruutmeetri hinnaks 80 eurot. Ühest küljest kõlab kui muinasjutt, teisalt tuleb ostjal arvestada aga sellega, et 1956. aastal ehitatud hoones asuv korter vajab täielikku renoveerimist.

Et kuulutuse pildid on tehtud keset lopsakat rohelust, võib aimata, et pealtnäha ahvatlevale pakkumisele veel keegi kindlalt käppa peale pannud pole. Müüja kirjutab, et korter asub looduskaunis kohas, ning on selle kinnituseks teinud portsu kauneid loodusvaateid ürgorust ja linnusevaremetest.

Veel võib kuulutusest lugeda, et elamu naabruses on poed, turuplats, bussijaam, vallavalitsus ja kultuurimaja. Maja ümbrus on korrastatud ja hooldatud, sellel on oma hoov ning auto saab parkida maja ette. Koht olevat ideaalne ka kalastamiseks.

Võhma elamispind FOTO: Www.kv.ee

Hinna poolest tagantpoolt teisele kohale jääva korteri omanikuks saab 7500 eurot välja käies. Summa pole samuti teab mis suur, pigem kasutatud sõiduauto hinnaklassis, kuid see Võhmas asuv korter on ühetoaline ning selle pinna suurus on 33,7 ruutmeetrit. Lihtne arvutus ütleb, et ühe ruutmeetri hind on seega 223 eurot.

Korter on paneelmajas. Keskküte ja vesi on seega stardipakis olemas. Ülalmainitud summa eest saab pinna, millel on köök, tuba, esik, WC ja vannituba. Paigaldatud on plastraamidega pakettaknad, mis on maja tagumisel küljel. Korteri omaniku kasutada on keldriboks. Majas pidavat tegutsema toimekas korteriühistu ning 500 meetri raadiuses leiab kõik vajalikud institutsioonid nagu pood, bussipeatus, raudteejaam, kool, lasteaed, raamatukogu, linnavalitsus, vabaajakeskus ja muu säärane.

Samas ei saa mööda vaadata müüja märkest, et korter vajab sanitaarremonti.

Suure-Jaani elamispind FOTO: Www.kv.ee

Päris Suure-Jaani keskusest leiab 42,9 ruutmeetri suuruse kahetoalise korteri, mis maksab 9200 eurot. Kiire rehkendus ja saab selgeks, et ühe ruutmeetri hind on 214 eurot.

Lisakas tubadele leiab pinnalt köögi, milles ootamab usinat kokka puuküttega pliit. Kahe toa peale on üks ahi. Korteris on vesi ja kanalisatsioon ning elamise aknad avanevad hoovi poole. Selle pakkumise suurim miinus on fakt, et tualett ja pesemisnurk tuleb uuel omanikul endal välja ehitada. See-eest lubab müüja toimivat korteriühistut ning tegusaid ja toredaid naabreid.