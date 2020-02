Tartu tervishoiu kõrgkool sõlmib hooldustöötajate koolitamiseks leppe Viljandi haiglaga

"Võimalus omandada tervishoiu valdkonna haridust õppija elu- ja töökoha läheduses on parim näide heast koostööst kõrgkooli ja haiglaga, kuid sel on ka regionaalne mõju piirkonna arengule," nentis Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden pressiteates.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere lisas, et haiglal on kõrgkooliga pikaajalised ja head koostöösidemed. "Püüame koolitamisele igati kaasa aidata – mitte ainult koolilt nõuda, vaid ka poolele teele vastu tulla. Haigla saab pakkuda koolile praktikabaasina nii-öelda linki tegeliku eluga," rääkis ta. "Väga tähtsaks peame ka arendustegevust. Kursuse- ja lõputöödega on võimalik ka haiglal õppurite kogemuse läbi õppida, valdkonda arendada ning üheskoos areneda."