Kultuuriakadeemia kutsub külla

27. veebruaril avab Viljandi kultuuriakadeemia taas uksed, et huvilised saaksid tutvuda selle maja ja inimestega. Oodatud on kõik, kel on kindel soov ühineda tuleval õppeaastal kultuuriakadeemia perega, ja ka need, kes on veel oma unistuste eriala otsingul.