Kunstlumerõõmud. Vähemalt ühes Eestimaa paigas sai pühapäeval suusatada

Enam ei saa väita, et Eestis on üheksa kuud sitta suusailma. Nüüd on sitt suusailm aasta ringi, nagu käesolev talv jonnakalt tõestab. Üks nendest haruldastest paikadest, kus niiske veebruari teisel sombusel pühapäeval Eestis päriselt suusatamist proovida saab, on Viljandimaal Holstre-Pollis. Rada pole küll teab mis pikk, aga ikkagi lumine.