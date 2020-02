Ugala kevadhooaeg toob publikuni ootamatusi täis põnevuslood

Reedel, 14. veebruaril jõuab Ugala teatri väikeses saalis publiku ette ootamatute pöörete ja pineva süžeega «Triller». Mõru armastusloo lavastab Taago Tubin, kunstnik on Pille Jänes. Mängivad Kadri Lepp, Janek Vadi, Tarvo Vridolin ja esimest korda Ugala teatris külalisena kaasa tegev Mirtel Pohla.

Lavalugu hakkab hargnema, kui ühel õhtul saabub naine koju ja avastab oma mehe kohta juhtumisi midagi väga ehmatavat. Ta ei oska teha muud, kui paluda appi oma hea sõbranna. See on esimene samm nelja inimese elu puudutavate sündmuste jadas. Iga järgmine samm toob kaasa ettearvamatuid ja üha kaugemale ulatuvaid tagajärgi. Kuhu võib viia üks esmapilgul kergekaalulisena näiv tegu, kui mängus on armastus?