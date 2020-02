Suure-Jaani veekeskuse all asuvad kiirabiruumid. Seal töötavad inimesed on hädas müra ning tilkuvate lagedega.

Suure-Jaanis ametis olevad kiirabitöötajad kurdavad tervisemuresid ning inimesed on ka töölt lahkunud, sest veekeskuse all paiknevates tööruumides on pidev vali müra. Vallavanema sõnul pole probleemile lahendust leitud ning kokkuvõttes võib see laheneda hoopis sellega, et kiirabi lahkub.