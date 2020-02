Tellijale

Rakvere maailmakuulsate jõulukuuskede näitel on ilmselge, et oma tööd hinge ja südamega tegev linnakunstnik pole ainult allkirjade andja, vaid võib viia pisikese linna terve Euroopa ette, meelitada turiste ligi ning sütitada kirgi ja debatte. Rakveres toodi küll kunst lõpuks ohvriks – millele, jääbki selgusetuks –, aga õppida on tollest episoodist nii mõndagi.