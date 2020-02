Nädala kool. Pealt vana, seest noor

Tellijale

Kooli tegevuse algust arvatakse 5. veebruarist 1945. Klassikalist inglise jahilossi meenutav koolimaja sai valmis XIX sajandi lõpus. Sellessamas majas, mis paari aasta eest läbis põhjaliku remondi, tegutseb kool tänaseni. Juba aasta pärast asutamist oli kooli rajaja ja esimene direktor Augustin Pung väga rahul sellega, et «Viljandi linna muusika­elu on oma arengus jõudnud suure sammu edasi ja noorte muusikeride kaader näitab tõhusat juurdekasvu». Juba siis tegutses sümfooniaorkester, mis on kooli visiitkaardiks jäänud tänaseni.