Kui aga maa on must või roheline ja õhutemperatuur püsib peamiselt plussis, ei ole leevendust ka kohatisest kümnest miinuskraadist. Pealegi kui samal ajal on kuiv, hakkavad linnatänavad tolmama. Looduses on iselugu ja näiteks külm vesi asub võtma talvele sobilikku vormi.