Mis ühendab jaapani keele tõlki, muusikavideote tegijat, neuroteadustehuvilist ja pereisa? Selle anekdootliku küsimuse vastus on ühine huvi robootika vastu ning Eesti kõige ainulaadsem õppeprogramm.

Jaanuarikuu viimasel nädalal võtsin kolm päeva vabakuulajana osa Cleveroni akadeemia õppetööst, et näha, kui kaugele on sügisel alustanud kleveroonikud jõudnud. Raporteerin: nüüdseks on nad maha saanud esimeste isesõitvate robotitega.