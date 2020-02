Tellijale

Ei ole kerge kellelgi. Isegi rikastel ja ilusatel on mured. Taylor Swiftil näiteks tuleb päris mitmega rinda pista. Eralennuk võtab maast lahti sellise kiirusega, et biifsteek tahab taldrikult maha pudeneda. Mõnel päeval on internet õel ning laike koguneb vähem kui miinuseid. Kuidas oleks võimalik oma keha tuunida nii, et enamik strateegilisi piirkondi oleks modellimõõdus, aga tagumik moekalt kaks-kolm numbrit suurem? Mida sa teed siis, kui ärkad ühel ilusal päeval, mil Grammy nominendid kuulutatakse välja, ja sinu värsket albumit ei ole üheski kategoorias esitatud? Ning kuidas tulla toime külmalt ja ähvardavalt läheneva vanusega – 30. eluaasta ju kummitab?