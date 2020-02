Korvpalli mängitakse mitmes liigas

Täna kell 19.30 kohtub BC Eesti Maavara / Baltic Agro Kolga-Jaani põhikooli spordisaalis Keila korvpallikooliga. Nagu Viljandi valla esindusmeeskonna juht Joel Paal ka eelmisel nädalal lehes ütles, on see mäng väga oluline – nii mentaalses kui punktilises plaanis. Teisisõnu on Keila korvpallikool Saku II liiga praegune tabeliliider.